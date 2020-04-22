Разговоры о выходе России на плато по коронавирусу назвали преждевременными

Минздрав России назвал преждевременными разговоры о выходе страны на плато по заболеваемости коронавирусом, так как количество инфицированных увеличивается невысокими темпами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

В Минздраве добавили, что говорить о достижении пика заражений коронавирусом также рано. Там подчеркнули, что «взрывного распространения» инфекции по стране не произошло благодаря вовремя принятым мерам по профилактике и борьбе с вирусом.

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Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, еще не наступил. Он добавил, что российская система здравоохранения работает в «мобилизованном режиме», а Минздрав внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации.

Самый большой суточный прирост был зафиксирован в России 19 апреля — он составил 6060 случаев. После этого число новых случаев, фиксируемых за сутки, несколько снизилось и составляло от 4 до 5,6 тысяч случаев. По данным на 22 апреля, в России выявлено более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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