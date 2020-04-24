Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса. Об этом она рассказала в интервью каналу «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности. «Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность», — отметила она.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

Глава службы обратила внимание на то, что в России в «одной из немногих, а может, и единственной стране в мире» у половины инфицированных не проявляются симптомы коронавируса. По ее словам, вирус «намеревается остаться с нами надолго», поэтому в России вырабатываются правила, по которым население будет жить в дальнейшем.

Ранее Попова назвала условие для прекращения пандемии коронавируса. Так, передача коронавируса от человека человеку может прекратиться, когда иммунитет к инфекции появится у 60 процентов населения.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!