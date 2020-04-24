В России назвали условие для прекращения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие для прекращения пандемии коронавируса в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к инфекции появится у 60 процентов населения. «Эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача», — сказала Попова.

Она отметила, что благодаря тестам на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

Ранее Попова заявила, что коронавирусной инфекцией можно заразиться везде и в любое время, а также можно будет заболеть и в будущем. Она отметила, что граждане не будут жить так, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции, иммунитета переболевших после заболевания или иммунитета после вакцинации. Также глава Роспотребнадзора усомнилась в том, что от режима самоизоляции, введенного в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 2,7 миллиона человек, свыше 194 тысяч умерли. В России зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5568 человек, умерли 615.

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