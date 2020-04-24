Власти России признали могущество коронавируса

Российские власти признали могущество коронавирусной инфекции — ей можно заразиться везде и в любое время, также можно будет заболеть и в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны. Запись совещания опубликована на сайте правительства.

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«Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет иммунитета в популяции, или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными», — предупредила Попова.

Также глава Роспотребнадзора усомнилась в том, что от режима самоизоляции, введенного в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время. По словам Поповой, когда Россия придет к ослаблению ограничений, делать это надо будет поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», — подчеркнула она, призвав не совершать на каждом из этапов тех ошибок, которые могут замедлить движение к улучшению эпидемиологической обстановки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что ограничительные меры, введенные в России в связи с распространением коронавируса, будут сниматься поэтапно. «Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо», — сказала она.

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