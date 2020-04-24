Описаны последствия нарушения самоизоляции на майских праздниках

Россиянам необходимо отказаться от выхода из дома на время майских праздников. Последствия нарушения самоизоляции описала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, «сорваться» в нынешней ситуации недопустимо. «Иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — пояснила Попова.

Ранее начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков говорил, что пока нет оснований снимать ограничения, введенные в Москве из-за эпидемии коронавируса и режим самоизоляции может быть продлен в мае. Пресс-секретарь прездиента Дмитрий Песков уточнял, что на решение этого вопроса у властей есть неделя.

К 24 апреля в России зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения, большинство из них — в Москве и области. В Минздраве пока не решаются делать прогноз, когда будет достигнут пик заболеваемости.

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