В России допустили поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в России в связи с распространением коронавируса, будут сниматься поэтапно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо», — сказала она, подчеркнув, что меры начнут снимать, «как только позволит ситуация».

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Матвиенко добавила, что, благодаря оперативному реагированию российских властей на угрозу коронавируса, темпы распространения инфекции сейчас «не являются угрожающими».

Ранее министр правительства Москвы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков оценил возможность смягчения режима изоляции на майские праздники и объявил, что поводов к этому пока нет. «Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он.

Число случаев заражения коронавирусом в России уже приблизилось к 70 тысячам, больше всего заразившихся — в Москве (почти 37 тысяч). За последние сутки, 24 апреля, выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 615 пациентов.

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