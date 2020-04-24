Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 68 622 в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Зафиксировано 60 летальных исходов, за последние сутки полностью вылечились 677 человек. Общее число выздоровевших приблизилось к шести тысячам — 5568 человек. За все время распространения инфекции 615 пациентов скончались в России.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2957, Московской области — 611, Санкт-Петербурге — 253, Республике Дагестан — 113. В остальных регионах выявлено менее ста новых инфицированных.

По данным на 23 апреля, в России было зафиксировано 62 773 в 85 регионах — почти пять тысяч случаев зарегистрировано за сутки. Зарегистрировано 42 летальных исхода. За сутки полностью вылечились 471 человек.

Ранее 24 апреля сообщалось, что пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с первых зарегистрированных случаев заражения. Такое мнение высказал руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.

Специалист отметил, что такой сценарий наблюдался с двумя другими зоонозными коронавирусными инфекциями — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014).

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