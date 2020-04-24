Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с первых зарегистрированных случаев заражения, заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.

Специалист отметил, что такой сценарий наблюдался с двумя другими зоонозными коронавирусными инфекциями — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014).

При этом, по словам Бутенко, SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов сообщил, что пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. По его словам, здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Он добавил, что они тем самым способствуют созданию коллективного иммунитета. «С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, а с другой — очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронических больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки», — пояснил специалист. .

По последним данным, в России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. С начала эпидемии в стране скончались 555 пациентов с COVID‑19, выздоровели 4891.

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