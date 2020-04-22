Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская назвала способ остановить распространение коронавируса в России в беседе с РИА Новости.

По ее словам, ситуация улучшится, если региональным властям удастся сдержать распространение вируса на местах. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, предупредила эксперт.

Лебединская обратила внимание, что в России на тысячу человек приходится 0,29 заразившихся. При этом в США этот показатель равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, в Испании — 4,23. «Но у нас особая ситуация — около 70 процентов заболевших находятся в Москве и Московской области», — подчеркнула она.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса. По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. Он отметил, что здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Ученый добавил, что, если коронавирусом не заразится большинство населения, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии.

По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. С начала эпидемии в стране скончались 456 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3873.

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