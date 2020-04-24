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Россиянам раскрыли правила по безопасной доставке еды на дом в период эпидемии

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам раскрыли правила по безопасной доставке еды на дом в период эпидемии коронавируса. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.

Правила безопасности должны соблюдать не только доставщики, но и сидящие дома покупатели.

Специалисты подчеркнули, что курьеры должны придерживаться правил личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук. Также доставщики обязаны приезжать с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и личной медицинской книжкой.

Однако покупателей также попросили следовать мерам безопасности при получении доставки. Россиянам посоветовали осуществлять бесконтактную оплату заказа и выбирать бесконтактную доставку. При оплате через мобильный терминал в ведомстве призвали использовать перчатки или после оплаты вымыть руки с мылом.

При бесконтактной доставке курьер должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить по телефону факт своего прихода.

В ведомстве отметили, что важно изучать информацию о продавце (исполнителе), предлагаемой им продукции. Специалисты рассказали, что такая информация подлежит обязательному размещению согласно закону «о защите прав потребителей». Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости проверять на блюдах объем порции, калорийность, дату и время изготовления, срок годности и условия хранения.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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