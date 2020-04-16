Зараженный коронавирусом курьер доставил пиццу и посадил 72 семьи на карантин

В Дели, Индия, 72 семьи посадили на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией нового типа разносчиком пиццы. Об этом сообщает газета Times of India.

Курьер, чье имя не уточняется, находится в больнице на лечении. Во вторник, 14 апреля, ему провели тест на COVID-19, который дал положительный результат. Теперь на карантине находятся все, кто контактировал с зараженным, в том числе 16 его коллег, его клиенты и родственники, с которыми они живут.

По данным местных властей, все доставщики этой сети соблюдали санитарные нормы и в рабочие часы передвигались по городу в медицинских масках. Они подчеркнули, что карантин — это стандартная мера предосторожности, и призвали граждан не паниковать.

Ранее сообщалось, что в американском городе Портленд, штат Орегон, танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом. Клубу для взрослых пришлось закрыть двери для посетителей в связи с пандемией, но, чтобы избежать разорения, владельцы организовали необычный сервис.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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