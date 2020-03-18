Лас-Вегас закроет все казино впервые за полвека из-за коронавируса

Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак заявил о закрытии всех казино на подконтрольной ему территории из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Согласно распоряжению политика, в Неваде перестанут работать казино, бары, кинотеатры и тренажерные залы. Рестораны закроют залы для посетителей, однако служба доставки продолжит работать. Все учреждения должны закрыться к полудню среды, 18 марта (десяти часам вечера 18 марта по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Последний раз подобное случалось более полвека назад, 25 ноября 1963 года, в связи с похоронами убитого президента Джона Кеннеди .

Сисолак сделал заявление в Лас-Вегасе в ходе пресс-конференции. «Мы без сомнения должны пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности жителей Невады. Пожалуйста, оставайтесь дома ради Невады», — обратился политик к населению.

По данным агентства, на территории штата выявлено больше 50 случаев заражения коронавирусом.

Лас-Вегас считается игорной столицей США. На территории города расположены более сотни казино.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли около восьми тысяч человек, выявлено более 198 тысяч случаев заражения. Вирус передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженного человека, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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