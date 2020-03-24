Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео

@LuckyDevil_PDX / Twitter

В американском городе Портленд, штат Орегон, танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте заведения.

Клубу для взрослых пришлось закрыть двери для посетителей в связи с пандемией. Чтобы избежать разорения, владельцы организовали необычный сервис по доставке еды, который доступен ежедневно с семи часов вечера до часу ночи.

«Работаем над тем, чтобы держать кухню открытой для доставки еды и чтобы наш персонал не остался без работы. Танцовщицы с голой грудью будут развозить заказы по домам. Назовем доставку Boober (Boob переводится с английского как «грудь», — прим. «Ленты.ру»)», — анонсировали представители Lucky Devil Lounge 17 марта.

На следующий день в их Twitter-аккаунте появилось видео, где полуголая стриптизерша передает еду клиенту. «Здравствуйте, спасибо, что выбрали Boober. Сервис по доставке груди», — с улыбкой говорит танцовщица и акцентирует внимание мужчины на своем оголенном бюсте. В комментариях пользователи сети восхитились креативностью стриптиз-клуба.

Те, кто уже воспользовался их доставкой, отметили скорость обработки заказов. «Я только что заказал еду через Boober. Уже через час стриптизерши были у моей двери», — написал один из клиентов. «Иногда люди пытаются сделать кому-то сюрприз, иногда наш сервис используют по случаю дня рождения», — рассказали работники Lucky Devil Lounge. По их словам, стриптизерш сопровождает охранник, а для клиентов действует единственное правило — не прикасаться к танцовщицам.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, стриптизерши придумали способ выступать, не контактируя с клиентами. Они решили танцевать для водителей автомобилей.

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