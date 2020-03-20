Стриптизерши придумали способ выступать вопреки запретам из-за коронавируса

Посетители стриптиз-клуба в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, смогут увидеть шоу, несмотря на запреты властей. Об этом сообщает издание New York Post.
Новый сервис клуба Little Darlings откроется в субботу, 21 марта. Стриптизерши придумали способ выступать, не контактируя с клиентами: они будут танцевать для водителей автомобилей. Директор клуба Райан Карлсон (Ryan Carlson) рассказал, что шоу покажут, несмотря на недавнюю рекомендацию руководства штата на 30 дней закрыть развлекательные организации в связи со вспышкой коронавируса.
Посмотреть шоу можно будет за 100 долларов (7,8 тысячи рублей). При этом будет соблюдаться рекомендованная властями дистанция в два метра между людьми.
Карлсон сообщил, что также в субботу, 21 марта, Little Darlings покажут шоу, в котором три голые девушки будут бороться в санитайзере. «У нас есть около 76 литров антисептического геля, мы сделаем классное шоу», — сказал он.
У желающих зайти внутрь, чтобы посмотреть шоу, измерят температуру на входе. В клубе будут установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством.
Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в американском городе Хьюстон, штат Техас, оставил 9,4 тысячи долларов (730,2 тысячи рублей) в качестве чаевых, чтобы заведение смогло платить сотрудникам во время перерыва в работе из-за вспышки коронавируса. Этот поступок он совершил всего через несколько часов после того, как власти округа Харрис обязали бары и ночные клубы закрыться для посетителей в связи со вспышкой коронавируса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения