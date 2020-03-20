Стриптизерши придумали способ выступать вопреки запретам из-за коронавируса

Посетители стриптиз-клуба в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, смогут увидеть шоу, несмотря на запреты властей. Об этом сообщает издание New York Post.

Новый сервис клуба Little Darlings откроется в субботу, 21 марта. Стриптизерши придумали способ выступать, не контактируя с клиентами: они будут танцевать для водителей автомобилей. Директор клуба Райан Карлсон (Ryan Carlson) рассказал, что шоу покажут, несмотря на недавнюю рекомендацию руководства штата на 30 дней закрыть развлекательные организации в связи со вспышкой коронавируса.

Посмотреть шоу можно будет за 100 долларов (7,8 тысячи рублей). При этом будет соблюдаться рекомендованная властями дистанция в два метра между людьми.

Карлсон сообщил, что также в субботу, 21 марта, Little Darlings покажут шоу, в котором три голые девушки будут бороться в санитайзере. «У нас есть около 76 литров антисептического геля, мы сделаем классное шоу», — сказал он.

У желающих зайти внутрь, чтобы посмотреть шоу, измерят температуру на входе. В клубе будут установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством.

Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в американском городе Хьюстон, штат Техас, оставил 9,4 тысячи долларов (730,2 тысячи рублей) в качестве чаевых, чтобы заведение смогло платить сотрудникам во время перерыва в работе из-за вспышки коронавируса. Этот поступок он совершил всего через несколько часов после того, как власти округа Харрис обязали бары и ночные клубы закрыться для посетителей в связи со вспышкой коронавируса.

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