Посетитель оставил огромные чаевые в ресторане из-за коронавируса

Посетитель ресторана в американском городе Хьюстон, штат Техас, оставил 9,4 тысячи долларов (730,2 тысячи рублей) в качестве чаевых, чтобы заведение смогло платить сотрудникам во время перерыва в работе из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание UPI.

Гость заведения, чье имя неизвестно, написал на счете: «Вот вам чаевые, чтобы платить персоналу в следующие несколько недель». Этот поступок он совершил всего через несколько часов после того, как власти округа Харрис обязали бары и ночные клубы закрыться для посетителей в связи со вспышкой коронавируса.

В ресторане сообщили, что продолжат продавать еду на вынос, но отправят некоторых сотрудников домой, если спрос будет недостаточно высоким. Представители заведения сообщили, что работники поделят огромные чаевые поровну: каждый получит по 300 долларов (23,3 тысячи рублей). Ресторан поблагодарил доброжелателя в посте на Facebook.

Ранее сообщалось, что в американском городе Колумбус, штат Индиана, барменша поболтала с посетителем заведения и получила чаевые в 2,02 тысячи долларов (157,3 тысячи рублей). Женщина отметила, что в тот день была ее первая смена после больничного.

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