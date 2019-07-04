Девушка оставила огромные чаевые официантке ради мести своему парню

В американском городе Клируотер, штат Флорида, женщина оставила пять тысяч долларов (317,2 тысячи рублей) в качестве чаевых с кредитной карты возлюбленного, чтобы отомстить ему. Об этом сообщает издание Metro.

Серина Вульф (Serina Wolfe) оставила огромные чаевые официантке, которая переживала из-за кончины любимой собаки. При этом обед обошелся американке в 55 долларов (3,5 тысячи рублей).

По словам полицейских, девушка сняла эту сумму с кредитной карты своего молодого человека, чтобы отомстить ему за отказ купить билет на самолет до Нью-Йорка. Увидев, что со счета пропали пять тысяч долларов, мужчина обратился в банк, обвинив Вульф в мошеннических действиях.

Американку арестовали и предъявили ей обвинение в краже денежных средств. Что будет с деньгами, которые она пожертвовала официантке, неизвестно.

Ранее в июне сообщалось, что в австралийском Сиднее разъяренная изменами мужа женщина разбила окно его автомобиля железной лестницей. Очевидцы утверждают, что австралийка решила отомстить супругу, заметив, что его машина припаркована у борделя.

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