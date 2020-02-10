Барменша поболтала с посетителем и получила огромные чаевые

В американском городе Колумбус, штат Индиана, барменша поболтала с посетителем заведения и получила чаевые в 2,02 тысячи долларов (127,8 тысячи рублей). Об этом сообщается на сайте телестанции WXIN.

Кери Лайкенс (Carey Likens) рассказала, что на прошлой неделе один из клиентов заказал в баре отеля Holiday Inn напитков на 64 доллара (4 тысячи рублей) и завел с ней беседу. По ее словам, при оплате счета он оставил ей огромные чаевые и с улыбкой на лице покинул заведение. Барменша отметила, что в тот день была ее первая смена после больничного.

На следующий день менеджер отеля Джессика Меттин (Jessica Mettin) узнала о крупных чаевых Лайкенс и не могла поверить в произошедшее. «Я помню, что воскликнула: "Что? Да не может такого быть!" У меня в голове это не укладывалось, но все это действительно было правдой», — рассказала она.

Лайкенс утверждает, что поступок посетителя бара напомнил ей, что в мире много добрых людей. «Такие люди повсюду. Никогда не знаешь, кто проявит жест доброй воли и порадует тебя, — подчеркнула барменша. — Но не стоит ждать этого от других. Надо стараться и самим быть хорошим человеком». Она уточнила, что подаренные посетителем деньги она решила сохранить на будущее.

В мае прошлого года сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов (26,8 миллиона рублей по текущему курсу). По словам забывчивой гостьи, деньги предназначались на первоначальный взнос за квартиру.

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