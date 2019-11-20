Менеджер пекарни проехал сотни километров ради забывчивой клиентки и обогатился

Управляющий пекарни из американского округа Саффолк, штат Нью-Йорк, проехал почти 300 километров, чтобы вернуть ключи забывчивой посетительнице из штата Пенсильвания. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 16 ноября, Диана Чонг (Diana Chong) забыла в заведении Bagels 101 связку ключей и брелок, позволяющий завести автомобиль. Она заметила потерю, только когда добралась с семьей до дома. «Если бы мы остановились в пути и заглушили машину, чтобы выгулять собаку, мы бы встряли надолго», — подчеркнула она.

Менеджер кафе Винни Прошиа (Vinny Proscia) предложил Чонг отправить ее ключи с брелоком транспортной компанией. Однако он не нашел ни одного сервиса доставки, который принимает заказ в выходные дни. Автомобиль нужен был жительнице Пенсильвании, чтобы поехать в понедельник на работу, поэтому он решил самостоятельно отвезти забытую вещь.

«Я просто сказал: "Скоро буду. Пришлите мне адрес, я завезу их". Если бы подобное случилось с моей женой, я бы хотел, чтобы с ней поступили так же. Так что это было самое правильное решение», — вспоминает 41-летний Прошиа. Чонг настояла, чтобы мужчина взял за потраченный бензин 200 долларов (12,8 тысячи рублей) и подарочную карту в качестве компенсации.

«Он отправился в путь без долгих раздумий. Проехал три с половиной часа в одну сторону и столько же обратно, а затем поспал всего два часа перед работой, — говорит Чонг. — Я такого и представить себе не могла». Сам Прошиа признался, что на обратном пути его остановили за превышение скорости. Однако когда патрульный увидел подарочную карту и узнал предысторию, его отпустили.

Ранее в мае сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов (27,1 миллиона рублей по текущему курсу). Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

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