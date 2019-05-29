Честный таксист вернул забывчивому бизнесмену крупную сумму денег

Таксист из таиландской провинции Сисакет нашел в машине сумку с деньгами и вернул ее забывчивому клиенту. Об этом пишет AsiaOne.

Водитель Саравут Бунсаттха (Sarawut Boonsattha) заметил на заднем сиденье своего автомобиля забытую сумку, внутри которой было около 360 тысяч тайских батов (11,3 тысячи долларов). Среди документов также лежала банковская книжка на имя 75-летнего швейцарца Алена Раймона Р Бордье (Alain Raymond R Bordier). Честный мужчина отправился на местную радиостанцию FM91, чтобы найти владельца вещей.

Как оказалось, Бордье заметил пропажу сумки и решил, что забыл ее дома. Бизнесмен позвонил жене, уроженке Таиланда, чтобы та поискала вещь, однако женщина не смогла ее найти. Позже с ним связались сотрудники радиостанции и заверили, что сумка находится у них.

В качестве вознаграждения Бордье передал 39-летнему Бунсаттхе 20 тысяч тайских батов (629 долларов). По словам швейцарца, ему повезло, что сумку нашел такой «честный и порядочный человек».

Ранее в мае сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов (27,7 миллиона рублей). Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

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