93-летняя старушка в самоизоляции захотела пива и получила 150 банок в подарок

Пенсионерка из США, вынужденная сидеть дома из-за режима самоизоляции, попросила пива и получила 150 банок напитка в подарок от незнакомцев. Об этом сообщает CNN.

93-летняя жительница американского штата Пенсильвания Олив Веронези (Olive Veronesi) нашла необычный способ пополнить свои запасы пива, не выходя из дома. Она сделала табличку с надписью «Мне нужно больше пива!» и приставила ее к окну своего дома. Один из родственников старушки сфотографировал ее и выложил кадр в сеть.

Сотрудники одного из местных телеканалов обратили внимание на фото и опубликовали его на официальной странице канала в Facebook. С тех пор кадром поделились более пяти миллионов человек, и Воронези стали поступать многочисленные предложения от незнакомцев, которые готовы были купить и доставить пиво для нее.

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Представители компании-производителя напитка решили доставить старушке несколько ящиков пива. В понедельник, 13 апреля, представитель фирмы привез к дому женщины 150 банок алкогольного напитка. «Мне было приятно порадовать кого-то в это непростое время. Мы подарили этой старушке десять ящиков нашего пива в знак благодарности за то, что она выбирает наш продукт», — рассказал он.

Воронези так обрадовалась доставке, что решила не откладывать удовольствие и открыла одну из банок прямо на крыльце дома. «Я пью пиво каждый вечер, оно очень вкусное, и в нем много витаминов. Я считаю, что в небольших количествах оно даже полезно для организма», — призналась женщина. Она также рассказала, что производитель ее любимого напитка предложил доставлять ей пиво на постоянной основе.

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