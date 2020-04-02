Оставшемуся без еды из-за карантина мужчине подарили годовой запас наггетсов

Супермаркет подарил годовой запас наггетсов жителю английского города Или, графство Кембриджшир, который может питаться только ими по медицинским показаниям. Об этом сообщает издание The Mirror.
21-летний Джон Морган (John Morgan) способен есть только некоторые блюда и пьет питательные напитки, так как страдает мышечной дистрофией Дюшенна. Мать Моргана Шерон не смогла найти в магазинах наггетсы, которые входят в этот список, из-за того что их скупили паникеры перед введенным из-за коронавируса карантином.
Шерон опубликовала в Facebook сообщение с фотографией коробки наггетсов, которые может есть Морган. Она попросила всех, у кого есть запас этого продукта, помочь ей. «Он любит бургеры и сосиски, но не может есть их, потому что начинает задыхаться. Он ест по одной упаковке наггетсов в день, по девять штук утром и вечером», — сказала она.
Пост получил большой отклик у пользователей. В результате супермаркет, где продавались искомые наггетсы, подарил Моргану их годовой запас. «Это просто удивительно. Я спросила, как я могу оплатить, а они ответили: «Нет, это для Джона», — рассказала Шерон.
Ранее сообщалось, что незнакомцы помогли пожилой женщине купить продукты на время карантина для нее и ее сына-инвалида и доставили их к ней домой. Женщина сообщила, что в ее доме кончилась вся еда, а они с сыном-инвалидом не могут сходить в магазин, так как боятся заразиться коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения