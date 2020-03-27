Соседи спасли 92-летнего мужчину на карантине от одиночества в день рождения

Соседи устроили сюрприз в честь дня рождения находящегося в самизоляции из-за вспышки коронавируса 92-летнего жителя английской деревни Летчмор-Хит, графство Хартфордшир. На видео поздравления обратило внимание издание The Mirror.
Питер Шин (Peter Sheen) расстраивался, что из-за карантина ему придется праздновать свой 92-й день рождения в среду, 25 марта, в одиночестве. Но соседи и друзья собрались перед его домом, чтобы поздравить его.
Внучка пенсионера Бет Пикард (Beth Pickard) опубликовала видео поздравления в своем Twitter. Она пояснила, что ее дедушка был очень опечален тем, что никто не сможет прийти к нему в гости. На видео соседи и родственники мужчины стоят через дорогу от его дома, а сам Шин вышел на крыльцо. Собравшиеся поют песню «С днем рождения тебя».
Пост Пикард набрал более семи тысяч лайков в соцсети. Многие пользователи добавили свои пожелания на день рождения Шину.
Ранее сообщалось, что одна из старейших жительниц Великобритании отметила свой юбилей в пабе вопреки рекомендациям властей избегать людных мест и в разгар пандемии коронавируса находиться дома. Юбилярша подчеркнула, что за долгие годы жизни ей пришлось многое повидать, и риск заражения коронавирусом ее не пугает.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения