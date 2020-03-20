105-летняя юбилярша раскрыла секрет долголетия

Одна из старейших жительниц Великобритании отметила свой юбилей в пабе вопреки рекомендациям властей избегать людных мест и в разгар пандемии коронавируса находиться дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

17 марта Эллен Мэтьюс (Ellen Matthews) отметила 105-й день рождения. Юбилярша подчеркнула, что за долгие годы жизни ей пришлось многое повидать, и риск заражения коронавирусом ее не пугает. В разговоре с журналистами британка раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, чтобы жить долго, необходимо идти в ногу со временем.

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Празднование состоялось в пабе английского города Нортгемптон, где собрались друзья и родственники именинницы. По случаю дня рождения Мэтьюс выпила бокал вина.

Британка отказывается перебираться в дом престарелых, несмотря на перенесенный инсульт и больную руку. За ее здоровьем присматривают сиделки, которые навещают ее три раза в день. «Я ем здоровую пищу, в моем рационе много овощей. Я все еще могу что-то приготовить самостоятельно. А еще я не прочь насладиться бокалом вина», — отметила долгожительница.

Ранее долгожительница из английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, назвала секретом счастливой жизни пение. 27 января Летиция Ланкастер (Letitia Lancaster) отметила столетие и порадовала родных и близких исполнением легендарной джазовой композиции.

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