Долгожительница отметила столетие и поделилась секретом счастливой жизни

dailymail.co.uk

Долгожительница из английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, назвала секретом счастливой жизни пение. Видео с ее исполнением песни Луи Армстронга When You're Smiling опубликовал таблоид Daily Mail.

27 января Летиция Ланкастер (Letitia Lancaster) отметила столетие и порадовала родных и близких исполнением легендарной джазовой композиции. На видео, снятом женой ее внука, юбилярша сидит в кресле с тиарой на голове, поет и пританцовывает в такт. Под конец ролика в комнате раздаются аплодисменты.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

В молодости Ланкастер любила петь и танцевать перед зрителями. Когда ей было около 20 лет, она профессионально выступала на сцене. В доме престарелых она продолжила радовать окружающих своими выступлениями. «Сколько бы мне ни исполнилось лет, я никогда не перестану петь. Выступления всегда были неотъемлемой частью моей жизни. Это делает меня счастливой», — поделилась секретом именинница.

Ланкастер родилась в Англии, но в 1989 году переехала с семьей в Шотландию. После того, как ее муж Джордж умер в 2010 году, она перебралась в местный дом престарелых.

В ноябре прошлого года долгожительница Дороти Флауэрс (Dorothy Flowers) из английского города Харрогейт, графство Северный Йоркшир, отпраздновала 108-й день рождения. Ее любимым напитком всегда было шампанское, которое именинница посчитала секретом своего долголетия.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!