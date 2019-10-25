Столетний юбиляр назвал секретом долголетия виски и протанцевал весь вечер

Столетний британец сплясал на собственном юбилее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На празднование дня рождения 100-летнего Оуэна Файлера (Owen Filer) из валлийского города Кумбран, организованное его 70-летним сыном, собрались 80 человек. «Как только началась музыка, он пустился в пляс и не останавливался до 11 вечера», — утверждает Оуэн.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

«Я родился сразу после Первой мировой и пережил Великую депрессию, — вспоминает Файлер. — Отец не мог найти работу, это было тяжелое время». Будущий долгожитель с 15 лет работал на железной дороге, потом служил в военной полиции. У него четыре ребенка, десять внуков и 14 правнуков.

После смерти жены Файлер живет один и, несмотря на почтенный возраст, сам готовит еду и убирается в доме, Сохранить форму ему помогают долгие прогулки. Каждый вечер он выпивает стаканчик виски и съедает кусочек черного шоколада, которые считает секретом своего долголетия.

В августе сообщалось, что житель Великобритании Альф Смит, который делил титул старейшего британца с Бобом Уэйтоном, скончался в возрасте 111 лет. Долгожители ежегодно поздравляли друг друга с днем рождения и обменивались письмами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!