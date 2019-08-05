Умер старейший британец

Житель Великобритании Альф Смит (Alf Smith), который делил титул старейшего британца с Бобом Уэйтоном (Bob Weighton), скончался в возрасте 111 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О смерти Смита, рожденного 29 марта 1908 года, стало известно в воскресенье, 4 августа. Его друг по переписке Уэйтон, который появился на свет в тот же день, с горечью отреагировал на новость. «Я будто похоронил брата», — признался 111-летний британец.

Долгожители ежегодно поздравляли друг друга с днем рождения и обменивались письмами. Уэйтон подчеркнул, что он планирует связаться с дочерью Смита и лично выразить свои соболезнования.

«Ужасная новость. Он был таким дружелюбным и интересным человеком, — сказал Уэйтон, у которого три ребенка, десять внуков и 25 правнуков. — Пусть мы никогда и не виделись и общались только через его дочь, для меня это большая потеря».

29 марта сообщаюсь, что Боб Уэйтон отпраздновал свой 111-й день рождения в доме престарелых города Альтон, графство Гэмпшир, в окружении друзей и знакомых. Тогда он шутливо назвал секретом своего долголетия «всяческое избегание смерти».

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