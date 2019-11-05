Шампанское помогло женщине дожить до 108 лет

Женщина из английского города Харрогейт, графство Северный Йоркшир, отпраздновала 108-й день рождения. Об этом сообщает издание The Independent.

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Дороти Флауэрс (Dorothy Flowers) живет в доме престарелых. У нее не было детей, а муж умер в 1981 году, однако долгожительницу продолжает навещать ее племянница. В день рождения женщине прислали более 650 поздравительных открыток из разных стран мира, в том числе из Австралии, Таиланда и США.

Любимым напитком Флауэрс всегда было шампанское, которое она считает секретом своего долголетия. «Мы никогда не видели, чтобы она допила до конца что-то другое», — утверждает сотрудница дома престарелых.

Ранее в июле сообщалось, что столетняя жительница английского города Станстед, графство Эссекс, объяснила свое долголетие пристрастием к сосискам в тесте. «Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», — заявила долгожительница.

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