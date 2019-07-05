Столетняя женщина раскрыла необычный секрет своего долголетия

Жительница английского города Станстед, графство Эссекс, утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду — сосискам в тесте. Ее слова приводит британское издание Daily Mail.

Столетняя Мэри Эмерсон (Mary Emerson) рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев свежеиспеченными сосисками в тесте. «Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога, — подчеркнула долгожительница. — Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет».

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Пенсионерка похоронила супруга Тома в 1976 году, а спустя пять лет потеряла родную сестру Джин. После смерти мужа женщина осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком. «У меня была прекрасная жизнь», — говорит британка, у которой два правнука.

Свой юбилей Эмерсон отметила 30 июня в окружении родных и близких. Ее дочь Кэти (Kathy Emerson) описала мать, как самостоятельного человека и чудесного кулинара. «Ее сосиски в тесте всегда получались очень вкусными», — заключила девушка.

В мае сообщалось, что жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание. Вспоминая годы юности в родном городе, женщина отметила, что вела активный образ жизни: она ходила на танцы и занималась спортом.

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