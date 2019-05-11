Самый пожилой россиянин раскрыл секрет долголетия

Самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев, скончавшийся 10 мая, при жизни успел раскрыть секрет долголетия в интервью проекту ТАСС «Это Кавказ».

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Он считал, что вся суть в здоровом образе жизни. Сам Илиев никогда не курил и не употреблял алкоголь, а также старался не принимать лекарств. Кроме того, он придерживался здорового питания: ел свежие овощи со своего огорода, молочные продукты, парное мясо и пил родниковую воду.

Илиев спал по 11 часов в сутки. Он также рассказывал, что, несмотря на свой возраст, он продолжал работать в огороде и смотреть за хозяйством. Старейший житель России призывал всех «ценить то, что имеем, и делиться».

О смерти Илиева стало известно 10 мая. Он скончался в реанимации в возрасте 123 лет.

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