В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев. Об этом сообщает ТАСС.

Он скончался в реанимации в возрасте 123 лет.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил соболезнования родным Илиева. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что несколько раз встречался с «добрым, любящим жизнь старцем», вырастившим 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков.

Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он занесен как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.

31 января в Чечне умерла самая пожилая россиянка. Коку Истамбуловой было 129 лет. У нее осталось 5 внуков и 16 правнуков, своих детей она пережила.

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