Голые официанты пришли на день рождения 100-летней бабушки

Milton Lodge Retirement Home / Facebook

В британском городе Колчестер, графство Эссекс, голые официанты поздравили жительницу дома престарелых с ее сотым днем рождения. Об этом пишет издание The Sun.

В октябре 2018 года самая пожилая обитательница дома престарелых Милтон Лодж (Milton Lodge), 99-летняя Долл Дженкинс (Doll Jenkins), высоко оценила работу голых официантов во время одной из вечеринок. Тогда женщина попросила сотрудников сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках») прийти на ее сотый день рождения.

По словам старшей сиделки Лейи Джонс (Leigha Jones), как только голые мужчины появились в доме престарелых, лицо виновницы торжества засияло. «Мы все находились в комнате отдыха и ожидали их приезда, но когда они зашли, она [Дженкинс] слегка оторопела, — вспоминает девушка. — Она сказала им уйти и одеться, однако очень скоро женщина разошлась, начала флиртовать и шлепать их по голым телам».

Именинница Дженкинс осталась довольна приглашенными для нее гостями, которые зашли абсолютно голыми, прикрывая гениталии короткими фартуками. На праздничной чайной вечеринке, где присутствовали ее друзья и родственники, раздетые официанты подали женщине сэндвичи и булочки.

«Душой она намного моложе. Она по-прежнему где-то гуляет, когда чувствует в себе силы, и все так же беззаботно хохочет и отпускает шутки, — рассказывает сотрудница центра Джонс. — Не помню ни одного случая, чтобы на ее лице отсутствовала улыбка». Юбилярша, у которой шесть внуков, десять правнуков и четыре праправнука, не хотела прощаться с мужчинами. После их ухода Дженкинс просила подруг снова отправиться на поиски голых официантов.

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