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Голые официанты обслужили бабушек в доме престарелых

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В доме престарелых в британском городе Колчестер, графство Эссекс, устроили вечеринку с голыми официантами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мероприятие прошло в доме престарелых Милтон Лодж (Milton Lodge). Организатор Клэр Мартин (Claire Martin) рассказала, что идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп (Joan Corp). «Каждый раз, когда мы спрашивали Джоан, чего она хочет сегодня, она отвечала: мужчину. Поэтому мы ничуть не удивились, когда она пожелала полуголых официантов. Мы обсудили это в чате, и все поддержали ее идею», — объяснила она. В качестве обслуживающего персонала прибыли сотрудники сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках»): они работали абсолютно голыми и прикрывали гениталии лишь фартуками.

По ее словам, все 11 бабушек принарядились к вечеру и «хихикали как школьницы». Официанты подали им ужин из трех блюд, а также предложили старушкам массаж, и ни одна из них не отказалась. Также на вечеринке присутствовали дочери и внучки пенсионерок.

Самая пожилая обитательница дома престарелых, 99-летняя Долл Дженкинс (Doll Jenkins), высоко оценила работу официантов и попросила их прийти на ее сотый день рождения.

Дом престарелых Милтон Лодж участвует в программе Спаркл, в рамках которой персонал собирает деньги на осуществление желаний постояльцев.

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