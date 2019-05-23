Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание. Ее слова приводит местная газета Otago Daily Times.

В среду, 22 мая, Мюриэль Барбара (Muriel Barbara) отметила свое столетие. «Я не ощущаю себя на свой возраст. Я наслаждаюсь жизнью, — рассказала она. — Мне нравится проводить время с детьми, мы отлично с ними ладим». Долгожительница вспоминает, как 73 года назад вышла замуж за Энтони Барбара (Anthony Barbara), и спустя 18 лет брака супруг погиб.

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Вдова использовала любую возможность, чтобы заработать деньги. Барбара сменила много мест работы: она готовила выпечку и торты, вязала на заказ. Вспоминая годы юности в родном городе, женщина отметила, что вела активный образ жизни. Она ходила на танцы и занималась разными видами спорта, в том числе играла в хоккей и каталась на коньках.

Барбара, у которой четыре ребенка, 12 внуков, 21 правнук и пять праправнуков, уверена, что дожила до преклонных лет благодаря здоровому сну и сбалансированному питанию. Именинница призналась, что не любит находиться в центре внимания и с радостью бы «отсиделась в кустах».

Главное празднование юбилея назначено на субботу, 25 мая. За столом соберутся родные и близкие Барбары: на день рождения пригласили больше ста человек.

В апреле сообщалось, что 100-летняя преподавательница йоги из США поделилась своим секретом долголетия. Тао Поршон-Линч (Tao Porchon-Lynch) утверждает, что дожила до преклонных лет благодаря «вечному оптимизму».

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