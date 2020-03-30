Одинокий старик с коронавирусом несколько дней голодал в домашнем карантине

В Великобритании медсестра обнаружила на парковке одинокого пожилого мужчину, который несколько дней голодал в домашнем карантине из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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Медсестра заметила сидящего в автомобиле старика, когда возвращалась домой с дежурства. Он схватил ее за руку и сказал, что заражен коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, у него нет родственников или друзей, которые могли бы принести продукты, поэтому из-за самоизоляции он не меньше недели ничего не ел. Мужчина вышел из дома только для того, чтобы купить еды и другие предметы первой необходимости.

Медсестра вернулась в собственный автомобиль, надела медицинскую маску и вызвала скорую помощь, которая доставила его в больницу. Она последовала за ним и оставалась с ним еще пять часов. «Если бы я не позвонила в скорую помощь до утра, то он не дожил бы до завтрашнего дня», — утверждает она.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибло 34 тысячи человек, выявлено более 723 тысяч случаев заражения, из них 152 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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