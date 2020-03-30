Незнакомцы помогли старушке и ее сыну-инвалиду закупиться продуктами на карантин

Незнакомцы помогли пожилой женщине купить продукты на время карантина для нее и ее сына-инвалида и доставили их прямо к ней домой. Об этом сообщает People.

В пятницу, 27 марта, в отделение полиции американского штата Род-Айленд поступил звонок от 87-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в ее доме кончилась вся еда, и они с сыном-инвалидом не могут сходить в магазин, так как боятся заразиться коронавирусом.

Сотрудники полиции передали просьбу о помощи в службу социальной поддержки, но там им сообщили, что смогут доставить продукты не раньше понедельника. Тогда офицер Джилл Маршалл (Jill Marshall) решил сам купить и привезти все необходимое женщине и ее сыну. Он взял у них список продуктов и отправился в супермаркет.

В магазине мужчина рассказал, кому и зачем он покупает все эти вещи. Тогда некоторые покупатели и сотрудники предложили помочь ему оплатить покупку. Четверть суммы, около 25 долларов (около 1990 рублей), оплатил сам магазин, а оставшиеся 75 долларов (около 5970 рублей) добавили неравнодушные незнакомцы. «Я готов был полностью оплатить покупку, но щедрые сотрудники магазина и покупатели сделали это за меня», — рассказал Маршалл.

Офицер доставил покупки прямо до дома пожилой женщины и признался, что ее искренняя радость и благодарность стали лучшей наградой за проделанную работу.

Ранее сообщалось об одиноком пожилом жителе Великобритании, который несколько дней голодал на домашнем карантине из-за коронавируса. Мужчину обнаружила медсестра и вызвала скорую помощь.

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