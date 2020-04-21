Массовая драка курьеров возле петербургского «Макдоналдса» попала на видео

В Московском районе Петербурга возле ресторана «Макдоналдс» в торговом центре «Электра» произошла массовая драка с участием курьеров сервиса доставки еды. Видеозапись конфликта опубликовало РЕН ТВ.

Запись начинается с момента, на котором неизвестный в сером свитере избивает лежащего на земле курьера, его оттаскивает еще один участник драки. Позже к потасовке присоединяются и другие молодые люди — в форме доставщиков и без нее.

Причина драки не уточняется, информации о пострадавших нет.

В конце февраля 2020 года в центре Москвы группа молодых людей подралась из-за эксклюзивных кроссовок ограниченной серии. На снятом очевидцами ролике видно, что сначала конфликтующие толкают друг друга, после чего начинают драться. Их пытались разнять стоявшие рядом люди.

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