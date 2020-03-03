Пьяные российские подростки подрались с полицейскими и попали на видео

В Каменск-Уральском Свердловской области пьяные подростки подрались с приехавшими на вызов полицейскими, сообщает газета «Каменский рабочий» со ссылкой на местное управление МВД. Видео драки опубликовано в закрытой группе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+» во «ВКонтакте».

По информации издания, нетрезвые подростки 15 и 16 лет пытались оказать сопротивление полицейским, которые пытались их задержать за агрессивное поведение в ресторане быстрого питания. В драке поучаствовали и другие несовершеннолетние, которые решили помочь друзьям. Полицейским пришлось вызывать подкрепление.

Нарушителей задержали. В МВД уточнили, что драки, по сути, не было — подростки якобы пытались толкать полицейских.

По словам начальника пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один 16-летний нарушитель уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Возбуждены административные дела по статье 20.20 КоАП («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах») и по статье 20.22 КоАП («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет»).

Ранее было опубликовано видео, на котором охранник московского торгового центра избил подростка. После этого он предложил несовершеннолетнему разобраться «по-мужски», к этому же призывали другие сотрудники охраны. Причиной произошедшего стала драка двух подростков, которых разнял охранник. В компании поведение охранников назвали неприемлемым. Обстоятельства произошедшего выясняются, чтобы принять меры в отношении виновных сотрудников ТЦ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!