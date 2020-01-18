Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка. Как свидетельствует опубликованная в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте» видеозапись, мужчина оставил его лежать на полу, после чего потребовал разобраться «по-мужски».

Инцидент произошел из-за того, что охранник разнимал драку двух подростков. Он несколько раз ударил одного из них, попав в голову, из-за чего подросток упал на пол и пролежал там некоторое время. Охранник пошел разбираться с другим участником драки, затем вернулся к лежащему на полу.

Стоявшая рядом женщина пыталась доказать охраннику, что побитый им подросток был прав. Когда пострадавший поднялся, он начал оскорблять охранника. В это же время на место прибыли другие сотрудники охраны и пытались заставить снимавшего происходящее на камеру убрать телефон.

Затем охранник начал призывать подростка разобраться с ним «по-мужски». «Если ты мужчина, сюда иди. Если ты мужчина, пойдем выйдем», — кричал он. К этому же юношу призывал и другой охранник.

Ранее в Челябинске охранник избил в приемном покое двух пациентов. Одного из них он пристегнул наручниками к батарее и ударил не менее 15 раз.

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