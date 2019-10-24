Охранник российской больницы пристегнул пациента к батарее и избил его

В Челябинске сотрудника охранного предприятия «Воевода» приговорили к полутора годам ограничения свободы за то, что он избил в приемном покое двух пациентов. Об этом Znak рассказали в прокуратуре Калининского района.

По данным ведомства, 48-летний охранник работал в больнице №3. Утром 1 января в больницу доставили пьяного 61-летнего мужчину, с которым у него произошел конфликт. Тогда охранник пристегнул дебошира наручниками к батарее и ударил его не менее 15 раз.

Кроме того, 5 января в приемный покой поступил 34-летний мужчина, который вел себя неспокойно. Охранник ударил его кулаком в нос, после чего несколько раз применил электрошокер.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса России («Совершение работником частной охранной организации имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, в сентябре, охранники магазина «Магнит» в Красноярске избили покупателя резиновыми дубинками и распылили ему в лицо перцовый газ. По словам очевидцев, сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в краже и напали на него, когда тот отказался показать содержимое сумки и «оказал сопротивление».

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