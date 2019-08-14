Российский охранник жестоко избил ребенка за колбасу

В Петрозаводске (Республика Карелия) охранник избил ребенка за украденную колбасу. Его мать заметила следы побоев и обратилась в полицию. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По информации издания, инцидент произошел 7 августа в одном из магазинов на Московской улице города. По словам матери избитого, ее 11-летний сын попытался украсть колбасу с подачи старших друзей. Продавец магазина за шиворот затащила подростка в магазин и вызвала сотрудников ЧОП. Те сначала обыскали ребенка, затем один из них позвал его в туалет, «чтобы поговорить».

«Начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот. Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били», — рассказала мать пострадавшего.

После этого охранник передал мальчика прибывшим на место полицейским, а те вызвали мать ребенка в отделение. Женщина заметила, что у сына на подбородке содрана кожа, он «был весь красный, тяжело дышал». По ее словам, медики зафиксировали следы попытки удушения на шее мальчика и следы побоев на висках и щеках.

В региональном управлении МВД России изданию сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в среду были названы регионы, где чаще всего регистрируются случаи жестокого обращения с детьми. Так, в прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае — по 55 случаев, в Оренбургской области — 53 случая, в Кировской области — 46 случаев.

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