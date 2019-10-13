Девушку избили в российском клубе за отказ знакомиться

Российскую блогершу из Екатеринбурга избили в местном клубе за отказ ее подруги познакомиться. Об этом пострадавшая Екатерина Филатова рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам девушки, неизвестные набросились на нее, ее подругу и молодого человека в баре «Шейк» после того, как подруга отказала одному из посетителей в знакомстве.

Затем в баре завязалась драка, несколько мужчин повалили Филатову на пол и начали избивать ногами, в то время как блогерша пыталась снять происходящее на камеру.

Фото опубликовано @filatovakat

После того, как пострадавшая вышла из бара, неизвестный снова ударил ее по лицу и пытался разбить телефон с просьбами удалить видео. Когда потасовка закончилась, девушка с парнем поехала в полицию, чтобы написать заявление, а затем снимать побои в травмпункт.

Как уточнила Филатова, никто из охранников не помог им во время драки, а сотрудники полиции отказались приезжать на место присшествия.

В мае два жителя Свердловской области обвинили охранников продуктового магазина в избиении из-за глупой шутки — мужчины засунули пакетик орехов в капюшон и решили пронести его мимо кассы. Однако охранники шутки не поняли: они завели покупателей в подсобку и сильно избили. Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента.

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