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Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания

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В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом женщины, пропавшей после свидания с другом по переписке. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает 47news.ru.

По информации издания, 49-летняя Бэлла пропала в Петербурге 2 июля. В полицию с заявлением обратился сын женщины, который рассказал, что после ее исчезновения из квартиры пропали дорогие украшения, а с парковки — BMW первой серии. Сотрудницы салона красоты, где работала маникюрщица, рассказали, что та собиралась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети.

Вскоре по подозрению в убийстве женщины задержали двух уроженцев Дагестана — мужчин в возрасте 36 лет и 21 года. Старший из них рассказал, что познакомился со своей жертвой в интернете, убивать ее не хотел — якобы все произошло во время ссоры.

После совершения преступления он позвонил знакомому, злоумышленники отправились в квартиру маникюрщицы, забрали ценности, угнали BMW и на ней же увезли тело женщины в лес и закопали там в чемодане. Машину впоследствии обнаружили возле дома задержанных, уже с другими номерами.

В настоящий момент следователи проверяют их на причастность к совершению еще двух преступлений: они подозреваются в том, что после убийства маникюрщицы ударили ножом, ограбили и изнасиловали 21-летнюю девушку на съемной квартире. А затем напали на проститутку в Калининском районе города.

В конце июля в Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши, обнаженное тело которой нашли в чемодане на съемной квартире. На допросе он рассказал, что расправился с девушкой за то, что она унизила его сексуальное достоинство и финансовые возможности.

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