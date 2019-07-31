Предполагаемый убийца блогерши описал расправу в новом видео допроса

Telegram-канал «Опер Слил» опубликовал новое видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши Максима Гареева.

Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой год назад на сайте «ИнтимСити». 26 июля 2019-го он предложил ей снова встретиться, и она согласилась. Молодой человек приехал к ней в съемную квартиру, вступил в интимную связь, после девушка стала говорить ему неприятные вещи.

«Она говорила мне, что я никакой. Что мне ничего не поможет с моей внешностью. Говорила, что пластика не поможет. Раньше еще было хуже. Потом я попросил у нее кофе. Собирался уходить. Она начала подшучивать. Говорила, что мне опять месяц надо будет копить, чтобы к ней прийти еще раз, и что я приду к ней только через полгода или год, потому что у меня нет на это денег. Потом она вспомнила про мою бывшую, которая у меня украла деньги. Ну я психанул, взял из шкафчика на кухне ножик и ударил ее в шею правой рукой. Она была ко мне вполоборота. Она убежала в ванную, пыталась там закрыться, я ее догнал, вытаскивал из ванной. Там кровь у нее капала. В коридоре она начала кричать, я прикрыл ей рот, потом ударил ей в грудь ножом, она побежала в зал, начала от меня отбиваться, но я был в таком состоянии, что не чувствовал боли. Во время борьбы она упала, я ударил ее еще два раза в шею, у нее начались судороги и она умерла», — рассказал подозреваемый.

Поняв, что Екатерина мертва, он присел на диван и расплакался. «Я не знал, что делать. С меня пот капал, я терял сознание, я не мог даже встать — вставал на ноги и падал», — продолжил он.

Мужчина сообщил, что у него ипотека и он понимал, что все его долги придется оплачивать родителям всю жизнь, если он сознается в убийстве. Поэтому он решил скрыть следы преступления. «Я надел перчатки, которые были в ванной, полотенцами промыл пол, потом сложил все это в чемодан, вынес на улицу и сжег», — добавил Гареев.

Его задержали 30 июля. Погибшая, 27-летняя Екатерина Карагланова, вела популярный блог в Instagram.

Об убийстве девушки стало известно 27 июля. Ее обнаженное тело обнаружил в чемодане хозяин квартиры, которую она снимала.

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