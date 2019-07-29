Появились подробности убийства российской блогерши

Блогерше, тело которой было найдено в чемодане в квартире на западе Москвы, нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По информации канала, девушку убили примерно за восемь часов до того, как ее тело обнаружили. Точную причину смерти установят позднее, но известно, что жертву зарезали.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в подъезде дома, где был найден труп. На них видно, как в подъезд беспрепятственно заходит мужчина в кепке и с черным пакетом в руках. РЕН ТВ предположил, что у него мог быть ключ от входной двери, либо девушка, возможно, сама открыла ему дверь. По предварительным данным, время входа мужчины в дом совпадает с временем наступления смерти блогерши. Из подъезда он вышел через несколько часов с пластиковым чемоданом и спортивной сумкой, на его руках были черные перчатки.

Об убийстве девушки стало известно 27 июля. Возбуждено уголовное дело. Следствие подтвердило, что при осмотре на теле были найдены колото-резаные раны в области грудной клетки. Мотивом убийства, по информации РЕН ТВ, стала ревность со стороны ее ухажера.

Блогерша имела аудиторию в более чем 80 тысяч подписчиков. Она писала об учебе, косметологии и путешествиях.

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