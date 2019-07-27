Назван мотив жестокого убийства российской блогерши

Причиной убийства российской блогерши, предположительно, стала ревность со стороны ее ухажера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, девушку позвал в путешествие в Нидерланды состоятельный 52-летний мужчина. При этом она также поддерживала отношения с бывшим 32-летним возлюбленным, который ревновал ее к другим поклонникам.

Ранее 27 сообщалось, что в квартире на западе Москвы в чемодане обнаружили тело голой девушки с перерезанным горлом. Убитой оказалась блогерша Екатерина, на нее подписано более 80 тысяч человек.

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