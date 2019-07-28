У зарезанной российской блогерши нашли завистников

У российской блогерши, тело которой было найдено в чемодане на западе Москвы, были завистники. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщила телеканалу РЕН ТВ знакомая убитой.

«Мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — рассказала женщина.

По ее словам, в соцсетях ей не раз присылали откровенные фотографии блогерши и намекали, что та оказывает интимные услуги. «Мне писали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще со школы занимается», — уточнила знакомая погибшей.

Ранее сообщалось, что причиной убийства девушки могла стать ревность со стороны ее бывшего ухажера. Отмечалось, что она поддерживала отношения с бывшим 32-летним возлюбленным, который ревновал ее к другим поклонникам.

27 июля убитая девушка с перерезанным горлом была найдена голой в чемодане в одной из квартир на западе столицы. Убитой оказалась блогерша с аудиторией более чем 80 тысяч подписчиков. Девушка училась в одном из медицинских вузов и жила на съемной квартире. Ее обнаружил хозяин жилья, с которым связались обеспокоенные родители жертвы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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