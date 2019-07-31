Подозреваемый раскрыл мотив убийства найденной в чемодане блогерши

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Подозреваемый рассказал на допросе причину убийства блогерши, найденной с перерезанным горлом в чемодане. СКР опубликовал видео с мужчиной на своем YouTube-канале.

«Она оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в шею и грудь. Я раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — сказал подозреваемый. По его словам, преступление он совершил 26 июля.

Мужчину 1986 года рождения задержали 30 июля, спустя четыре дня после убийства. Он имеет судимость, отметили в СКР. В каких отношениях подозреваемый был с погибшей, не уточняется.

Мужчину зовут Максим Гареев, он работает IT-специалистом и «неплохо зарабатывал», сообщает Telegram-канал Hue. «У него были большие планы. Образование неплохое. В плане работы только хорошие отзывы. Хороший специалист. Пошел от нас дальше развиваться», — рассказала его бывшая коллега. По ее словам, у Гареева было много амбиций, но работал он усердно.

Погибшую звали Екатерина Карагланова. Ей было 27 лет. Она вела популярный блог в Instagram под ником katti_loves_life с более чем 80 тысячами подписчиков. Девушка училась в медицинском вузе.

О ее убийстве стало известно 27 июля. Обнаженное тело находилось в чемодане. Погибшую нашел хозяин квартиры, которую она снимала. Он пришел туда по просьбе обеспокоенных ее исчезновением родственников.

СМИ сообщали, что причиной убийства девушки могла стать ревность ее бывшего ухажера. Отмечалось, что она поддерживала отношения с бывшим возлюбленным, который ревновал ее к другим поклонникам.

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