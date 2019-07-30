Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши

Задержан подозреваемый в убийстве российской блогерши, тело которой было найдено в чемодане в квартире на западе Москвы. Об этом во вторник, 30 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

По словам Ивановой, в убийстве девушки подозревается ранее судимый мужчина 1986 года рождения, в ближайшее время он будет доставлен к следователям для допроса и прочих следственных действий.

Об убийстве блогерши стало известно 27 июля. Тело обнаженной 27-летней девушки в чемодане обнаружил мужчина, у которого та снимала квартиру. Убитой оказалась студентка одного из медицинских вузов и известная блогерша, девушка имела более 80 тысяч подписчиков в социальной сети и писала учебе, косметологии и путешествиях.

СМИ сообщали, что причиной убийства девушки могла стать ревность со стороны ее бывшего ухажера. Отмечалось, что она поддерживала отношения с бывшим возлюбленным, который ревновал ее к другим поклонникам.

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