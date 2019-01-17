Парижская стриптизерша избила незадачливого туриста

Парижская стриптизерша избила британского туриста из-за спора о стоимости приватного танца. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел в понедельник, 14 января, на площади Пигаль (парижский «квартал красных фонарей»). Британец Джонатан зашел в стриптиз-клуб, где его уговорили купить приватный танец за 50 евро (3750 рублей). Однако после того, как за иностранцем закрылась дверь, цена танца выросла до 250 евро (18750 рублей).

Джонатан отказался платить стриптизерше и направился к выходу, но сотрудница стриптиз-клуба догнала его, дала ему пощечину и ударила железным прутом по голове. Затем в конфликт вмешалась хозяйка заведения, которая стала угрожать лежавшему на асфальте британцу револьвером.

Турист обратился в правоохранительные органы на следующий день. Полиция задержала нарушительниц по подозрению в «попытке вымогательства, совершенной с применением насилия».

В феврале 2018 года сообщалось, что американский школьник вызвал стриптизершу в школу. Когда девушка обнаружила, что приехала в школу, она позвонила в дверь, сообщила обо всем руководству и, не переступив порог здания, ушла.

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