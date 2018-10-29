Ценности
 
Последние новости
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Футболист забил дважды, сделал девушке предложение и травмировался в одном матче
На Лубянке почтили память жертв сталинских репрессий 
Китайцев отвадили от употребления марихуаны в Канаде
Найден способ заставить организм бороться с раком
Российский сварщик заработал миллион рублей
Попросивших о ремонте дороги россиян послали к папе Римскому
Кавказец с рюкзаком золота на 34 миллиона рублей попался ФСБ в якутском лесу
На НТВ прокомментировали самоубийство корреспондента
Бывшая тайская королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Новости партнеров

Обруганные за «наряды проституток» певицы нашли способ избежать нового позора

Перейти в «Мою Ленту»

Британская музыкальная группа Little Mix нашла способ избежать новой волны критики зрителей, которым не понравились откровенные наряды участниц на телевизионном шоу X Factor в 2017 году. Об этом сообщает The Sun.

На этот раз девушки вышли на сцену в сдержанных черных водолазках с длинными рукавами и классических черных брюках, надетых поверх синих джинсов. По мнению издания, певицы выбрали такие наряды после многочисленных призывов пользователей соцсетей одеться менее провокационно для выступления в 2018 году.

В декабре 2017 года участницы Little Mix пришли на X Factor в строгих костюмах и рубашках, однако во время номера сорвали с себя одежду. Девушки продолжили выступать в открытых купальниках и возмутили зрителей «нарядами стриптизерш и проституток».

Little Mix — музыкальная группа, которая сформировалась в 2011 году. В ее состав входят четыре участницы: Джейд Феруолл, Перри Эдвардс, Джеси Нельсон и Ли-Энн Пиннок. Коллектив стал победителем восьмого сезона британского шоу X Factor.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Little Mix wear high neck tops and trousers on X Factor as they’re warned to cover up after ‘prostitute’ jibe
Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд
Участниц финала X Factor раскритиковали за «наряды проституток»
Ценности
Ценности00:0128 октября
Уинстон Черчилль

Зверский аппетит

Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
11:18Сегодня

Купальники adidas оказались опасны для жизни

13:1325 октября

Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга

16:1226 октября

Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале

Ценности00:02 4 октября
Софи Лорен

Свободные связи

Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
13:3923 октября

Фаберже и Rolls-Royce создали яйцо «Дух экстаза»

18:4726 октября

Названы самые культовые вещи последних 50 лет

13:2126 октября

Руководство мага по раздеванию женщин купили за 22 тысячи фунтов

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
16:3917 октября

Выбрана лучшая одежда для перелета

17:1826 октября

Кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире раскрыла свой вес

19:4425 октября

Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос

Россия
«Мама, зачем ты меня родила, такого урода?»
Она должна была стать мужчиной, но родилась женщиной и научилась быть счастливой
Вскрывшую вены на полицейской выставке россиянку обвинили в ненависти ко ФСИН
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Россиянам простили пять миллионов штрафов из-за ошибки в ГИБДД
Названа главная цель встречи Путина и Трампа
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Сотрудницу полиции обвинили в краже 200 рублей у семилетнего ребенка
Все материалы
Мир
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Китайцев отвадили от употребления марихуаны в Канаде
Меркель откажется от поста председателя своей партии
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
«Молодому льву простят и убийство»
 
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Украинского священника уличили в пропаганде речей Гитлера
Армения открестилась от американского оружия
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
В Госдуме ответили на план Украины по «возвращению» Азовского моря
Украинский депутат вызвал полицию на дискотеку из-за пионерских галстуков
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Сбербанк столкнулся с масштабной утечкой
Россия поплатится за отсталость
В России появится еще один мегапроект
Россияне стали больше экономить на одежде
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Кавказец с рюкзаком золота на 34 миллиона рублей попался ФСБ в якутском лесу
Чиновника Минфина задержали за стрельбу из травмата
Директора российского цирка задержали из-за нападения львицы на девочку
Присяжная россиянка влюбилась в подсудимого и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Названо новое последствие климатической катастрофы
Доказано существование загадочных спутников Земли
Здоровое питание оказалось невозможным для всего человечества
Названы самые опасные вулканы США
В США разглядели пределы военной мощи России
Все материалы
Спорт
«Чувствовала себя диким зверем»
Медведева снова проиграла россиянке. И это не Загитова
Бывшему тренеру «Спартака» приписали предвзятость к русским футболистам
Футболисты отпраздновали гол унижением соперника
Тренер «Реала» попрощался с футболистами после разгрома от «Барселоны»
Кэтрин Швитцер«Будешь бегать — детей не родишь»
Она перевернула мир спорта. За что ее унижали мужчины?
«Барселона» без Месси устроила разгром «Реалу» без Роналду
Медведева разбудила вторую личность
Все материалы
Культура
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Толерантность заканчивается там, где начинается чужая боль»
Главный писатель Израиля о сходстве Льва Толстого с раввином, любви и садизме
Раскрыты тайные занятия Одри Хепберн во время Второй мировой войны
Создатели «Игры престолов» наймут надзирателей для съемок сцен секса
Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Известный российский телеведущий рассказал о своей онкологии
В документах Word обнаружена новая опасная уязвимость
Все материалы
Ценности
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Купальники adidas оказались опасны для жизни
Обруганные за «наряды проституток» певицы нашли способ избежать нового позора
Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале
Названы самые культовые вещи последних 50 лет
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Адище, Моча и Лобок
Отгадаете ли вы названия деревень и рек в России: тест
Пьяная британка накричала на кресло, поколотила стюардесс и развернула самолет
Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях
Петербургские коммунисты посчитали Шнурова будущим преступником
В сети поделились подробностями крушения авиалайнера
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Бывшая тайская королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Японская принцесса сыграла свадьбу с простолюдином
Зависимость от наркоза заставила британку пережить девять ненужных операций
Американец нарядил сына в костюм Гитлера и пожаловался на травлю
Все материалы
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и причем здесь видеоигры?
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross
Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen
Один из пяти экземпляров довоенной «Альфы» продадут за 1,5 миллиарда рублей
UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота»
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
Все материалы
Дом
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Прямой отжим
Россиянам можно захватывать чужое жилье, но они не знают об этом
Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали
Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей
Москвичи нашли альтернативу Москве
Российское жилье уличили в низком интеллекте
Все материалы