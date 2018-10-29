Обруганные за «наряды проституток» певицы нашли способ избежать нового позора

Британская музыкальная группа Little Mix нашла способ избежать новой волны критики зрителей, которым не понравились откровенные наряды участниц на телевизионном шоу X Factor в 2017 году. Об этом сообщает The Sun.

На этот раз девушки вышли на сцену в сдержанных черных водолазках с длинными рукавами и классических черных брюках, надетых поверх синих джинсов. По мнению издания, певицы выбрали такие наряды после многочисленных призывов пользователей соцсетей одеться менее провокационно для выступления в 2018 году.

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В декабре 2017 года участницы Little Mix пришли на X Factor в строгих костюмах и рубашках, однако во время номера сорвали с себя одежду. Девушки продолжили выступать в открытых купальниках и возмутили зрителей «нарядами стриптизерш и проституток».

Little Mix — музыкальная группа, которая сформировалась в 2011 году. В ее состав входят четыре участницы: Джейд Феруолл, Перри Эдвардс, Джеси Нельсон и Ли-Энн Пиннок. Коллектив стал победителем восьмого сезона британского шоу X Factor.

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